  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مركز بلاطة أول الصاعدين لنهائي كأس الشهيد ياسر عرفات

الأحد 01 يناير 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز بلاطة أول الصاعدين لنهائي كأس الشهيد ياسر عرفات



نابلس / سما /

أصبح نادي مركز بلاطة، أول الصاعدين إلى نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لأندية المحترفين، بفوزه مساء السبت، على الأمعري برباعية لهدفين، في نصف النهائي الأول الذي احتضنه استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وينتظر بلاطة في النهائي الفائز من لقاء دور نصف النهائي الثاني يوم غد بين حامل اللقب نادي جبل المكبر ووصيفه ثقافي طولكرم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقدم الأمعري مع الدقيقة الأولى من ركلة جزاء، ترجمها اللاعب إياد أبو غرقود، وعدل بلاطة النتيجة بالوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط عبر لاعبه أحمد أبو عبيد، كما شهد الشوط طرد لاعب الأمعري صالح ظاهر.

وعاد أبو عبيد وسجل الهدف الثاني له ولبلاطة في مستهل الشوط الثاني، وعزز بعدها اللاعب عبد الرحمن وشاح من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثالث.

واستطاع الأمعري تقليص النتيجة بهدف ثان جاء قبل النهاية بدقيقتين عن طريق لاعبه رضوان القطري، وعاد أدهم أبو رويس وسجل الهدف الرابع لمركز بلاطة.

#مركز بلاطة #كأس الشهيد ياسر عرفات

الأكثر قراءة اليوم

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

خلال حفل ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58 بغزة.. حلس يؤكد على جملة قضايا

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

موقع عبري: "مصطلح جديد" يكشف تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية

كوهين يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

قناة عبرية: هذا ما سيفعله نتنياهو لمنع تفجر الأزمات مع الإدارة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم