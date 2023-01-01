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انتصارات ترتيبية لشباب خانيونس والمجمع الاسلامي في البطولة العربية

الأحد 01 يناير 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات ترتيبية لشباب خانيونس والمجمع الاسلامي في البطولة العربية



القاهرة / سما /

اختتم ممثلا فلسطين شباب خانيونس والمجمع الاسلامي بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر.

وحقق شباب خانيونس والمجمع الاسلامي انتصارات ترتيبية وأنهى شباب خانيونس البطولة بالمركز 13 بعدما حقق فوزا على جمعية المسيرة من المغرب 3-1، فيما فاز المجمع الاسلامي على فريق النادي الرياضي الجزائري 3-1 ليحتل المركز 15 في مباريات ترتيبية من المراكز 11 الي 20.

وقدم نجوم شباب خانيونس والمجمع الاسلامي عروضا قويا واداءًا مميزًا رغم قوة ومهارة الخصوم .

ولاقت المشاركة الفلسطينية إشادة كبيرة من قبل الاتحادين العربي والمصري لتنس الطاولة من حيث الاداء والالتزام.

وشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمها إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة كما حظي ممثلا فلسطين شباب خانيونس والمجمع الاسلامي باهتمام عربي مصري .

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