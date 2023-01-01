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لاعب أردني ينتقل للدوري الفلسطيني

الأحد 01 يناير 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب أردني ينتقل للدوري الفلسطيني



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي جبل المكبر المقدسي، عن تعاقدها مع نجم الوسط الأردني ولاعب الصريح، عارف الحاج، لتعزيز صفوف الفريق في مرحلة إياب دوري المحترفين.

ويعتبر الحاج من اللاعبين المميزين في خط الوسط، حيث لفت الأنظار في الدوري الأردني، وساهم في تسجيل عدد كبير من الأهداف.

كما تم استدعاؤه مؤخرا لوديتي فلسطين والأردن، ليحرز في اللقاء الأول هدف المنتخب الأولمبي الأردني (0/1)، كما صنع في اللقاء الثاني هدفين خلال التعادل (2/2).

وانخرط الحاج بالفعل في تدريبات جبل المكبر، وهو الآن جاهز للمشاركة بانتظار القرار الفني، بينما يستعد الفريق للعب، الأحد القادم، أمام ثقافي طولكرم في نصف نهائي كأس أبو عمار.

وكان المكبر قد أعلن، أمس الخميس، استعادة هدافه ومهاجم الوحدات الأردني، شهاب القنبر، بعد انتهاء اعارته.

#الدوري الفلسطيني #جبل المكبر #عارف الحاج #الاردن #دوري المحترفين

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