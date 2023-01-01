فيديو.. خدمات رفح يعزز الصدارة وشباب جباليا يؤكد الجدارة

غزة / سما /

عزز خدمات رفح صدارته للدوري الممتاز بفوز جديد وصعب على الصداقة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من البطولة.

سجل هدف الخدمات، محمد الجرمي في الدقيقة (7)، ليمتلك الصداقة الأفضلية المطلقة خلال شوطي المباراة التي أهدر فيها عدة أهداف محققة، بمحاولات وحدت تماسكاً دفاعياً من خدمات رفح الذي حافظ على نتيحة الفوز حتى النهاية.

ورفع الفوز رصيد خدمات رفح إلى 31 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الصداقة في المركز الثامن برصيد 15 نقجة.

وفي مباراة ثانية حسم شباب جباليا مواجهته أمام شباب الزوايدة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

ورفع شباب جباليا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي شباب الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى حقق نماء فوزًا مهمًا على المجمع الإسلامي بهدف نظيف سجله عاهد أبو مراحيل في الدقيقة الأولى.

ورفع نماء رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المجمع عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية فاز الأمل على الأقصى بهدف نظيف ليرفع الفائز رصيده إلى 20 في المركز الخامس، فيما تحمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.