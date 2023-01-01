منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

تخطط اسرائيل لفرض عقوبات على الفلسطينيين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي طلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي البت في القضية القانونية لـلاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية فان إسرائيل بصدد صياغة قائمة العقوبات ضد الفلسطينيين. العقوبات الإسرائيلية يجب أن تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية وليس على السكان الفلسطينيين والهدف هو عدم المس بالجمهور وان هذه خطوات دفاعية ، على سبيل المثال سيتم سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين وهذا سيكون جزء من سلة العقوبات التي يتم تحضيرها في الفترة الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية.حسب تقرير القناة العبرية.

ومن المتوقع أن يتخذ القرار على المستوى السياسي، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بالإضافة إلى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين ، حيث تم التشاور مع المسؤولين الأمنيين المعنيين.