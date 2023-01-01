فينيسيوس يشكو على الملأ وتيباس يرد على شكواه

اشتكى البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، من تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية، من خلال منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي، إنستجرام، مساء السبت.

وكان فينيسيوس قد عانى من هتافات عنصرية في الرمق الأخير من مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، بعدما سحبه مدربه كارلو أنشيلوتي من الميدان ودفع بالكرواتي لوكا مودريتش بدلاً منه.

وقال فينيسيوس مهاجماً رابطة الدوري الإسباني” العنصرية لا تزال موجودة في الملاعب حتى في أكبر نادي في العالم، والليجا تواصل التجاهل وعدم فعل أي شيء، وعن نفسي سأواصل رفع رأسي عالياً، سأحتفل بطريقتي وبانتصارات ريال مدريد، وفي النهاية هو خطأي”.

وانضم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الريال، لفينيسيوس في حربه ضد العنصرية، بقوله، عبر منصة التواصل، تويتر” طفح الكيل، يجب فعل المزيد لوقف هذه الأمور، سنظل فخورين بموروثاتنا”.

ورد خافير تيباس، رئيس رابطة الليجا، على شكوى فينيسيوس بقوله” نحارب العنصرية لسنوات في الليجا، ولكن لسوء الحظ أن الأمر لم ينته بعد، من غير العدل أن يقال أن الليجا لا تفعل أي شيء لوقف العنصرية في الملاعب، هذا أمر غير صحيح وليس عادلاً بالمرة، عليكم بالحصول على معلومات أكثر دقة”.