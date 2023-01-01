  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ما رأي خبراء التحكيم بركلة جزاء إسبانيول ضد برشلونة وطرد ألبا؟

الأحد 01 يناير 2023 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما رأي خبراء التحكيم بركلة جزاء إسبانيول ضد برشلونة وطرد ألبا؟



وكالات / سما /

أثار الحكم ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة برشلونة ضد إسبانيول جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أشهر بطاقتين حمراء في اللقاء، واحتسب ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل لإسبانيول.

وكان برشلونة متقدماً بهدف نظيف عن طريق ماركوس ألونسو حتى الدقيقة 73، والتي شهدت تسجيل إسبانيول هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها ماتيو لاهوز.

ولم يكتفي الحكم الإسباني الشهير بذلك، بل قام أيضاً بطرد جوردي ألبا بالبطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء عند الدقيقة 78، وبعدها بدقيقتين فقط، طرد فينيسيوس سوزا لاعب إسبانيول بنفس الكيفية.

وأكد الخبير التحكيمي لراديو ماركا بيريز بورول صحة قرار ماتيو لاهوز باحتساب ركلة جزاء لمصلحة إسبانيول، مشيراً إلى أن ماركوس ألونسو قام بالدهس على كعب خوسيلو من الخلف وأعاق تحركه.

كما أيد إيتورالدي جونزاليس الخبير التحكيمي لصحيفة آس وجهة النظر هذه، حيث أوضح أن الدهس من ماركوس ألونسو موجود بالفعل حتى لو لم يكن مقصوداً، ففي هذه الحالات تحتسب ركلة جزاء بغض النظر عن نية المدافع.

لكن إيتورالدي شكك بصحة طرد جوردي ألبا بعد أن تلقى بطاقة صفراء ثانية باحتجاجه على الحكم، مشيراً إلى أن ماتيو لاهوز هو من ذهب للتحدث مع ألبا، ولذلك لم يكن عليه إشهار إنذار ثاني في وجهه.

#ماتيو لاهوز #التحكيم #إسبانيول #برشلونة #جوردي ألبا

الأكثر قراءة اليوم

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

خلال حفل ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58 بغزة.. حلس يؤكد على جملة قضايا

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

موقع عبري: "مصطلح جديد" يكشف تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية

كوهين يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

قناة عبرية: هذا ما سيفعله نتنياهو لمنع تفجر الأزمات مع الإدارة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم