مستوطن من الكنيست الجديد: احتلال الضفة يجب أن يستمر ونضم الأراضي الأخرى

القدس المحتلة / سما /

قال عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية/ إيتامار بن غفير"، إن احتلال الضفة الغربية اعتبارًا من هذه اللحظة يجب أن يبقى على الدوام.

وأضاف فوغل في حديث لإذاعة 103 العبرية، إن على "إسرائيل" أن تستمر في ضم الأراضي الفلسطينية ومعرفة كيفية حمايتها وحماية أمنها.

وكان فوغل وهو من المستوطنين يعلق على قرار الأمم المتحدة الذي تم التصويت عليه بشأن طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وشرقي القدس المحتلة.

وقال فوغل: "آمل أن تعرف إسرائيل كيف تحمي حقوقها في الأماكن التي يسمح لنا بضمها .. يجب أن يفهم العالم أن الاحتلال دائم، وأريد الاستمرار في تطبيق السيادة على جميع تلك الأراضي حيث يمكننا ذلك".

وأشار إلى أنه يتفهم الثمن الدولي الذي يتعين على "إسرائيل" دفعه مقابل ذلك، لكنه أصر على أن هذه مناطق "دولة إسرائيل"، وأنه "من حقها الاستمرار في تطبيق السيادة عليها، والاستقرار فيها من اجل الحفاظ على الحدود الآمنة والتوقف عن الاستسلام لجميع أنواع الشعوب التي لم تكن موجودة قط وظهرت فجأة". كما قال.