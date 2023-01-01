  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مستوطن من الكنيست الجديد: احتلال الضفة يجب أن يستمر ونضم الأراضي الأخرى

الأحد 01 يناير 2023 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن من الكنيست الجديد: احتلال الضفة يجب أن يستمر ونضم الأراضي الأخرى



القدس المحتلة / سما /

قال عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية/ إيتامار بن غفير"، إن احتلال الضفة الغربية اعتبارًا من هذه اللحظة يجب أن يبقى على الدوام.

وأضاف فوغل في حديث لإذاعة 103 العبرية، إن على "إسرائيل" أن تستمر في ضم الأراضي الفلسطينية ومعرفة كيفية حمايتها وحماية أمنها.

وكان فوغل وهو من المستوطنين يعلق على قرار الأمم المتحدة الذي تم التصويت عليه بشأن طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وشرقي القدس المحتلة.

وقال فوغل: "آمل أن تعرف إسرائيل كيف تحمي حقوقها في الأماكن التي يسمح لنا بضمها .. يجب أن يفهم العالم أن الاحتلال دائم، وأريد الاستمرار في تطبيق السيادة على جميع تلك الأراضي حيث يمكننا ذلك".

وأشار إلى أنه يتفهم الثمن الدولي الذي يتعين على "إسرائيل" دفعه مقابل ذلك، لكنه أصر على أن هذه مناطق "دولة إسرائيل"، وأنه "من حقها الاستمرار في تطبيق السيادة عليها، والاستقرار فيها من اجل الحفاظ على الحدود الآمنة والتوقف عن الاستسلام لجميع أنواع الشعوب التي لم تكن موجودة قط وظهرت فجأة". كما قال.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

خلال حفل ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58 بغزة.. حلس يؤكد على جملة قضايا

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

موقع عبري: "مصطلح جديد" يكشف تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية

كوهين يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

قناة عبرية: هذا ما سيفعله نتنياهو لمنع تفجر الأزمات مع الإدارة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم