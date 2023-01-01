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فيديو.. مانشستر سيتي يهدر نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر

الأحد 01 يناير 2023 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يهدر نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر



وكالات / سما /

فرط مانشستر سيتي حامل اللقب في نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر بوقوعه في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون 1-1، السبت في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم "السيتي" بهدف لنجمه وهداف الدوري، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إثر مجهود فردي رائع للدولي الجزائري رياض محرز داخل المنطقة، حيث تلاعب بالمدافع الأوكراني فيتالي ميكولنكو والمهاجم ديماراي غراي ومرر كرة على طبق من ذهب إلى هالاند الذي تابعها بيمناه داخل مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 24.

ونجح ايفرتون في إدراك التعادل عندما قطع الدولي السنغالي إدريسا غانا غي كرة من الإسباني رودري في منتصف الملعب ومررها إلى غراي الذي انطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وبحث عن تمريرها إلى أحد زملائه، لكنه قرر تسديدها قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي إيدرسون، في الدقيقة 64.

وهو التعادل الثالث لمانشستر سيتي هذا الموسم وقد يكلفه غاليا حيث يملك أرسنال فرصة توسيع الفارق بينهما إلى سبع نقاط في حال فوزه على مضيفه برايتون لاحقا.

في المقابل، أوقف إيفرتون سلسلة ثلاث هزائم متتالية وانتزع نقطة ثمينة هي الثانية له في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ16.

#مانشستر سيتي #أرسنال #إيفرتون #الدوري الإنجليزي

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