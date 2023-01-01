فيديو.. إسبانيول ينتزع نقطة من برشلونة ويرسل هدية للريال

وكالات / سما /

حسم التعادل بنتيجة (1-1) مواجهة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".



تقدم برشلونة عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة السابعة، بينما سجل خوسيلو هدف التعادل لإسبانيول من ركلة جزاء في الدقيقة 73.



وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق الأهداف فقط عن الوصيف ريال مدريد، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ16.



هدف مبكر



بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث مرر جوردي ألبا كرة نحو جافي الذي استقبل الكرة وسددها لكن تصدى لها ألفارو حارس مرمى إسبانيول لتتحول إلى الركنية في الدقيقة 5.



نجح ماركوس ألونسو في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 7، من ركلة ركنية وصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي مرر كرة بالرأس نحو ألونسو الذي سدد كرة رأسية في شباك إسبانيول.



وصوب سيرجي روبرت لاعب برشلونة، كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ألفارو فيرنانديز حارس مرمى إسبانيول في الدقيقة 17.



وكاد نيكو ميلاميد أن يسجل هدف التعادل لفريقه إسبانيول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بسيرجي روبرتو قبل أن تمر بجانب القائم الأيسر لتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.



وصوب رافينيا لاعب برشلونة، كرة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة ألفارو فيرنانديز حارس مرمى إسبانيول في الدقيقة 38.



وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.



الشوط الثاني



مع بداية الشوط الثاني، اشتكى جافي في الدقيقة 52 من آلام في العضلة الخلفية للظهر، ولم يستطع استكمال المباراة، فقرر تشافي استبداله ودفع بسيرجيو بوسكيتس بدلا منه.



وتلقى ليفاندوفسكي كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله ماركوس ألونسو وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إسبانيول في الدقيقة 54.



ركلة جزاء



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإسبانيول، بعد تدخل قوي من ماركوس ألونسو لاعب برشلونة على خوسيلو، وانبرى مهاجم إسبانيول للتنفيذ وسجل بنجاح في شباك تير شتيجن في الدقيقة 73.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه ألبا في الدقيقة 78، ليتم طرده من المباراة، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب إسبانيول فينيسيوس سوزا.



وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 88، حيث تلقى تمريرة بينية في منطقة جزاء إسبانيول، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ألفارو فيرنانديز ببراعة.



واستمرت محاولات لاعبي برشلونة لخطف هدف الفوز، لكن دون جدوى ليخرج البلوجرانا بنقطة وحيدة.