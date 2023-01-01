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جيش الاحتلال يتخذ هذا القرار بشأن عدد كتائبه في الضفة ..

الأحد 01 يناير 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتخذ هذا القرار بشأن عدد كتائبه في الضفة ..



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه اعتبارًا من هذا الأسبوع، من العام الجديد 2023، سيخفض الجيش الإسرائيلي عدد الكتائب في مناطق خطوط التماس بالضفة الغربية من 11 كتيبة إلى 8 كتائب.

وكان رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال "عوديد بسيوك"، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تخفيض أعداد الكتائب المتواجدة في الضفة الغربية بشكل تريجي خلال الأسابيع المقبلة.

ونقل موقع "والا" العبري عن بسبوك قوله، إنه "بعد تعزيز منطقة الضفة في أعقاب فترة العمليات، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، تخفيض عدد الكتائب في المنطقة من 23 إلى 21 كتيبة".
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً تقليل وجود القوات الخاصة إلا للعمليات الخاصة فقط.

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