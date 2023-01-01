المنتخب البرتغالي يعلق على انتقال قائده رونالدو إلى النصر السعودي

وكالات / سما /

علق الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على انضمام قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

ورحب الحساب الرسمي للبرتغال بالصفقة التي تمت رسميا أمس الجمعة، وكتب: "مغامرة جديدة.. انطلق إليها يا قائد".

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن أمس الجمعة، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

ولم يكشف النادي السعودي أي تفاصيل مالية للصفقة ولكن الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أفاد بأن راتب رونالدو في نادي النصر يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية).

وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو كان يمني النفس حتى الأيام الأخيرة بالانتقال إلى ناد ينافس في دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي مانشستر يونايتد ورونالدو قد أعلنا فسخ تعاقدهما خلال تواجده مع البرتغال في كأس العالم قطر 2022.