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التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين

الأحد 01 يناير 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

 تجري اليوم الاحد، مراسم تبادل الوزارات بين وزراء الحكومة الاسرائيلية الجديدة، والسابقة والتي تحول معظم وزرائها للمعارضة في الكنيست.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه مراسم التبادل الوزاري التقليدي لن تجري كما جرت العادة، بسبب التوتر الكبري بني الائتلاف الجديد والمعارضة التي تركت الحكم مؤخًرا.

واختار غالبية الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، أن تتم عملية التسليم بدون مراسم وتسليمها عن بعد بدون حضور يائير لابيد.

في المقابل هناك بعض الوزراء اختاروا أن يتم التسليم مباشرة من بينهم إيتمار بن غفير، مع عومري بارليف، .وبتسلئيل سموترتيش مع أفيغدو لبيرمان ويؤاق غالنت مع بيني غانتس.

"القدس

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