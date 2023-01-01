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قوات الاحتلال تنصب حاجزاً على دوار دير شرف غرب نابلس

الأحد 01 يناير 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

نصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد ، حاجزاً على دوار دير شرف غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً على دوار دير شرف بنابلس ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم من وإلى مدينة نابلس.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بإغلاق الحاجز بين الحين والآخر تحت حجج واهية، زاعمة أنه نتيجة عمليات إطلاق ينفذها مقاومون تجاه جيش الاحتلال.

واتبعت قوات الاحتلال في السابق أسلوب حصار المدن في جنين ونابلس وشعفاط بالقدس في محاولة لمنع عمليات المقاومة، وخلق حالة من الرفض للمقاومين وهذا ما لم يحدث لاقتناع الشعب الفلسطيني بالضفة ألا خيار مع الاحتلال إلا المقاومة.

#الاحتلال

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