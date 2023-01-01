الديوان الملكي الأردني يعلن موعد زفاف ولي العهد وخطيبته السعودية

وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على خطيبته السعودية رجوة خالد آل سيف.



وقال الديوان الملكي إن حفل زفاف ولي العهد سيكون في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.



وكانت الملكة رانيا العبد الله ذكرت في تصريحات سابقة أن حفل الزفاف سيكون في الصيف.



وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن الديوان الملكي خطوبة ولي العهد على السعودية رجوة آل سيف.



وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، هنأ الملك الأردني بمناسبة خطوبة الأمير الحسين.



ورجوة آل سيف من عائلة سعودية ثرية، تبلغ من العمر 28 عاما (نفس عمر ولي العهد).



ودرست حتى الثانوية في السعودية، وانتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.



ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بحسب الصحف المحلية.