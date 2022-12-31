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توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين

الأحد 01 يناير 2023 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين



رام الله / سما /

أعلن المتنبئ اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة، خلال حلقة عرضت عبر قناة mtv اللبنانية. عن توقعاته بشأن أبرز الأحدث التي ستحصل في الدول العربية بالسنة الجديدة.

واشتهر المتنبئ اللبناني ميشيل حايك، في توقعاته خلال الأعوام الماضية، والتي يتحدث عنها في نهاية كل عام، والتي يُصيب في بعض التوقعات، ويخيب في أخرى، والتي تبقى مجرد توقعات، بناء على علم الفلك والأرقام التي يشتهر بها.

وفيما يلي توقعات ميشال حايك 2023 عن فلسطين:

- دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين

- نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين

- مهمة اسود العرين غير وهمية وتشق طريقها

- السلام سيغزو غزة

- جنون عسكري في جنين

- القدس الشرقية ارض الشرارات

- كل الثورة ستكون ستتغنى ب محمد عساف

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