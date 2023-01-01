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حالة الطقس: اجواء غائمة وباردة

الأحد 01 يناير 2023 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء غائمة وباردة



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائم جزئي الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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