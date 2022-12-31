قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية تستعد لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة، وتهدد برد فعل مضاد.

وبحسب قناة كان العبرية فان السلطة الفلسطينية تهدد بـ"وقف التنسيق الأمني" .

ووفق القناة قال مسؤول كبير في رام الله: "أبو مازن ليس لديه خيار آخر".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.