  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

السبت 31 ديسمبر 2022 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية تستعد لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة، وتهدد برد فعل مضاد.

 وبحسب قناة كان العبرية فان السلطة الفلسطينية تهدد بـ"وقف التنسيق الأمني" .

ووفق القناة قال مسؤول كبير في رام الله: "أبو مازن ليس لديه خيار آخر".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

#السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية للعاهل الأردني: "مزماركم الملكي" لم يعد يهمنا والوضع الراهن في الحرم ليس مقدساً

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2015

الأمم المتحدة تُقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

5 سيناريوهات قد تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة في 2023

موقع عبري: "مصطلح جديد" يكشف تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

063_850160608-e1505928500523-640x400

مسؤول إسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

323052325_473969764905871_5416329222618844489_n

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 01/2023

photo_2022-12-31_17-21-52 (2)

الرئيس عباس: كما أسقطنا صفقة القرن سنسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري

63b0573d42360463b838cebc

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم