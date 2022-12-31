أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

القدس المحتلة/سما/

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.



وقال نتنياهو في تصريح تداولته وسائل الاعلام الإسرائيلية: "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس.

وأضاف" "لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية، مشيرا الى أنه قد أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".

وذكر أنه عمل إلى جانب رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد إردان ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تحقيق "إنجاز مهم" بعدما جرى إقناع 11 دولة على تغيير مواقفها من التصويت في الجلسة، سيما بعدما كانت هناك غالبية مطلقة للفلسطينيين في قرار الأمم المتحدة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورأى نتنياهو أن "المعادلة انقلبت" عما كان في الجلسة السابقة، معتبرا أن الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني باتت أقلية بينما الدول التي لم تدعم الفلسطينيين كانوا غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.