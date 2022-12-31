إيقاد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية المعاصرة في أريحا وطوباس

أريحا/طوباس/سما/

أوقدت جماهير شعبنا في محافظتي أريحا وطوباس، مساء اليوم السبت، شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية المعاصرة.

وشارك مئات المواطنين في مسيرة حاشدة جابت شوارع أريحا بمشاركة شعبية ورسمية، وصولا إلى الدوار الرئيسي وسط المدينة، كما جرى تنظيم عرض عسكري للأجهزة الأمنية.

ونقل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي تحيات الرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح للحضور، مؤكدا تمسك القيادة بالثوابت الفلسطينية واستمرار مسيرة النضال، حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال: إن الحركة تواجه التحديات والمخاطر المحيطة بقضيتنا بإرادة وتصميم وعزيمة لا تلين، موجها التحية لأبناء شعبنا في الأغوار الفلسطينية وفي كل المواقع.

بدوره، جدد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل العهد على مواصلة التمسك بالثوابت الفلسطينية، التي قدم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى التضحيات للحفاظ عليها، مؤكدا ان شعبنا سيمضي خلف قيادة الرئيس محمود عباس الحكيمة حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واكد أن حركة "فتح" عصية على كل المؤامرات وستبقى بوصلتها فلسطين والمشروع الوطني والحرية والاستقلال.

من جهته، أكد نائب أمين سر حركة "فتح" إقليم أريحا والأغوار مثقال حبيب، أن الحركة استطاعت أن تبقى شامخة في وجه الطغيان، وهي قادرة على أن تحمل الحلم بالنصر والتحرير وتجعله واقعا يعيشه أبناء شعبنا على ترابهم الوطني .

وقال: إن حركة "فتح" ستبقى حامية المشروع الوطني الفلسطيني، وحارسة الحلم والأمل، وستظل كما كانت دائما.

وشارك مئات المواطنين في مسيرة حاشدة في ذكرى اطلاقة حركة "فتح"، وانطلاقة الثورة الفلسطينية، وجابت المسيرة التي دعت لها حركة "فتح" إقليم طوباس، وفصائل العمل الوطني، شوارع المدينة بمشاركة شعبية ورسمية، أكد خلالها المشاركون الالتفاف حول الحركة.

ونقل محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: تحيات الرئيس محمود عباس إلى الجماهير التي شاركت في المسيرة، وقال: "قدمت فتح الشهداء والأسرى والجرحى منذ انطلاقتها، وأن هذه الثورة هي أم لكل مناضل".

واشار إلى أن"فتح" هي قائدة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورائدة النضال حتى النصر".

بدوره، أكد جمال أبو عرة في كلمة حركة "فتح": أن الحركة تستمد قوتها من قوافل الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يفنون أعمارهم وأرواحهم فداء للوطن والقضية الفلسطينية.

وقال بسام مسلماني في كلمة فصائل العمل الوطني: "نقف اليوم في البوابة الشرقية لنوجه التحية لأهلنا في غزة الذين خرجوا لإحياء ذكرى انطلاقة حركة فتح".

وأضاف أن حركة "فتح" هي ظاهرة يجب التعلم منها، مجددا العهد على السير قدما لتحقيق حلم شعبنا باقامة دولته المستقلة وعاصمتها الىقدس.