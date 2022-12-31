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مسؤول إسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

السبت 31 ديسمبر 2022 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يهاجم الرئيس عباس



القدس المحتلة/سما/

هاجم مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب قناة كان العبرية قال سفير "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة، عضو الكنيست داني دانون: "ان أبو مازن يستخدم الإرهاب الدبلوماسي ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأضاف:" يجب أن يجتمع الكابينت ويقرر الثمن الذي سيدفعه أبو مازن جراء تحركاته الأخيرة ضدنا في الأمم المتحدة.

وزعمت القناة أن إسرائيل مقتنعة بأنها تمكنت من تقليص عدد الدول  التي أيدت قرار الأمم المتحدة الذي تم تمريره فجر اليوم السبت.

ووفق القناة اعتبر المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية نتائج التصويت إنجازًا - حيث زاد عدد الدول التي اعترضت أيضًا مقارنة بالتصويت في اللجنة الرابعة قبل شهر (على سبيل المثال ، انتقلت المملكة المتحدة من الامتناع إلى المعارضة).

وقال المسؤولون "راضون عن الإنجاز رغم الخسارة في التصويت - هناك تغيير في كثير من البلدان وهذه رسالة لاستمرار العملية".

وأضاف المسؤولون "على الصعيد السياسي ، سيتم اتخاذ قرار فيما بعد حول ما إذا كانت إسرائيل ستتعاون مع محكمة العدل الدولية أم لا.

وذكرت القناة: 'في إسرائيل ، يُنظر إلى الخطوة في الأمم المتحدة على أنها جزء من حملة فلسطينية واسعة على الساحة الدولية ، تتجاهل المشاكل في مناطق السلطة الفلسطينية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

#الرئيس عباس

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