لبنان: غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتا على متنه 200 مهاجر

بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتا شمالي البلاد وعلى متنه 200 مهاجر غير نظامي.



وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "توجهت دورية من القوات البحرية لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".



وأضاف أن 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل" وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا.

وتابع الجيش اللبناني "باشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم 200 تقريبا"، دون الكشف عن ملابسات غرق المركب أو جنسية ركابه.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم أمام سواحل طرطوس السورية بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.

وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.

