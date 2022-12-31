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ارتفاع أسعار الوقود في "إسرائيل" ابتداء من يوم غد الأحد

السبت 31 ديسمبر 2022 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الوقود في "إسرائيل" ابتداء من يوم غد الأحد



القدس المحتلة/سما/

ترتفع أسعار الوقود في "إسرائيل" للمرة الثالثة على التوالي، فجر يوم غد الأحد الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2023، بـ9 أغورات لليتر الواحد، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.94 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويدور الحديث عن ارتفاع في أسعار المحروقات للشهر الثالث تواليا. والأسعار الجديدة هي الأعلى منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، إذ بلغ سعر ليتر البنزين 8.08 شيكل.

ويأتي الارتفاع في أسعار الوقود على الرغم من استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية وعدم ارتفاعها.

ويأتي السعر الجديد للبنزين في أعقاب إلغاء التخفيض في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، وارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل. وتسبب إلغاء ضريبة البلو بارتفاع نحو 33 أغورة في السعر لليتر البنزين.

#اسرائيل

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