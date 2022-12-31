البرلمان العربي: التصويت الأممي لصالح قرار حول ماهية الإحتلال إنتصار للحق الفلسطيني

القاهرة/سما/

رحب البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وماهية الإحتلال ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأيا استشاريا حول طبيعة الإحتلال الإستعماري طويل الأمد لفلسطين.

وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم السبت، إن القرار عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الإستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.

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