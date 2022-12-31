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مصرع طفل دهسا في حورة بالنقب

السبت 31 ديسمبر 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل دهسا في حورة بالنقب



النقب/سما/

لقي الطفل عمر جبر أحمد عيد أبو القيعان (4 سنوات)، مصرعه، متأثرا بإصابته الخطيرة من جراء تعرضه للدهس في ساحة منزله في بلدة حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ظهر اليوم، السبت.


بعد أن تعرض الطفل للدهس كانت حالته خطيرة جدا وفي محاولات إسعافه في عيادة محليّة ومع وصول طاقم نجمة داوود الحمراء، حاولت الطواقم إنعاش الطفل لكنّ حالته كانت حرجة ما اضطرهم لإعلان وفاته.

وتشهد منطقة جنوبي البلاد، حوادث دهس متكررة يكون ضحاياها من الأطفال.

ولقي 98 طفلا وفتى من البلاد نصفهم من المجتمع العربي من جيل الولادة وحتى سن 17 عاما مصارعهم من جراء حوادث غير متعمدة خلال العام 2022، أي ما يعادل 3.1 حالة وفاة لكل 100 ألف ولد؛ وفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد يوم، الأربعاء.

#حورة #النقب #ل عمر جبر أحمد عيد أبو القيعان

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