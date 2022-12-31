مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة محطة نضالية ووطنية مهمة للمراجعة والتقييم، وهي مناسبة لاستذكار ما قدمته الثورة من تضحيات، من أجل المحافظة على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف مجدلاني في بيان، اليوم السبت، لمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ58، أنه يجب العمل على فضح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحشيد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا، مشيرا إلى أن التطرف والإرهاب الإسرائيلي بات يصنف على أنه "إرهاب دولة منظم"، وعلى العالم أن يدرك خطورة ذلك على أمن وسلم المنطقة.

وأكد أن انطلاقة الثورة الفلسطينية شكلت بداية للعمل الثوري والوحدوي ضد الاحتلال، ونحن أمام تحديات جسام تفرضها حكومة الفاشيين الجدد وعلى الكل الفلسطيني العمل بروح وحدوية نحو مواجهة ارهاب الدولة المنظم وإنهاء الانقسام والتفرغ للتصدي للاحتلال.

وشدد مجدلاني على أن فصائل منظمة التحرير ستبقى حريصة ووفية لدماء الشهداء على طريق تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

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