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الداخلية : نحرص على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

السبت 31 ديسمبر 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية : نحرص على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الوزارة تعمل دائماً على قدم وساق من أجل تأمين كل الفعاليات الوطنية والمجتمعية أو التي تخص الفصائل والقوى الوطنية كافة.

وقال البزم في تصريحات لقناة الأقصى، حول تأمين أجهزة الوزارة لفعاليات انطلاقة حركة فتح بغزة، اليوم السبت: "معنيون بخروج هذه الاحتفالات بأفضل صورة تليق بشعبنا الفلسطيني، ووزارة الداخلية تعمل من أجل المساهمة في خلق بيئة وطنية تحتضن كل أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن الوزارة استنفرت جميع الأجهزة ذات العلاقة بتأمين الفعاليات سواء الشرطة بإداراتها المختلفة والدفاع المدني والخدمات الطبية، والإدارات المساندة من أجل إقامة هذه الفعاليات.

وأضاف: "مع نهاية عام 2022، نكون قد اختتمنا تأمين العديد من الفعاليات الكبرى لجميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء".

وأوضح البزم أن وزارة الداخلية تُسخر إمكاناتها وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين إقامة هذه الاحتفالات بكل سلاسة؛ ومن أجل تسهيل وصول المواطنين لأماكن انعقادها والمغادرة بأمن وسلام.

ولفت إلى أن هذه الجهود لا تبدأ اليوم، "وهناك إجراءات منذ أيام سابقة يتم فيها اتخاذ التدابير اللازمة تحضيراً لإتمام الاحتفالات بشكل جيد".

وتمنى المتحدث باسم الداخلية التوفيق لكل أبناء شعبنا وجميع القوى الوطنية، مضيفاً "نحن في وزارة الداخلية نقف على مسافة واحدة من الجميع

#غزة #وزارة الداخلية بغزة

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