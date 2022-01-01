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حماس ترحب بقرار طلب فتوى محكمة العدل بشأن ماهية الاحتلال

السبت 31 ديسمبر 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بقرار طلب فتوى محكمة العدل بشأن ماهية الاحتلال



غزة/سما/

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على القرار الذي يطلب فتوى محكمة العدل الدولية عن انتهاك الكيان الصهيوني لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وماهية وجود الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً القرار إنجازاً وخطوةً مهمة باتجاه إزالة الاحتلال وتعدّيه على حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية.

وثمنت حماس مواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية والاستقلال، داعيةً إلى مزيد من الخطوات على الصعيد الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة وتنكّره لكل حقوق شعبنا التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.

#حماس

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