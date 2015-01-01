الرئيس يعزي بابا الفاتيكان بوفاة البابا الفخري بندكتس السادس عشر

رام الله/سما/

عزى الرئيس محمود عباس، قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بوفاة قداسة البابا الفخري بندكتس السادس عشر.

وقال سيادته في برقية التعزية، "نشارككم الحزن برحيله، لنستذكر استقبالنا لقداسته في مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، يوم حل ضيفا عزيزا على الأرض المقدسة، في أيار/مايو 2009، حاملا رسالة المحبة والسلام إلى العالم؛ والتقى خلال زيارته بشخصيات فلسطينية إسلامية ومسيحية في الحرم الشريف، في عاصمتنا مدينة القدس، وكذلك في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، وعبر عن تضامنه ودعمه لحرية شعبنا واستقلاله في دولته الفلسطينية".

ودعا الرئيس في برقيته الله تعالى أن يمن على روح قداسة البابا بندكتس بالرحمة، وعلى قداستكم بالصحة والعمر المديد، لتستمروا في رسالتكم الهادفة لتحقيق العدل والسلام والتقارب بين الشعوب والأديان.

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