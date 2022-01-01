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الجهاد الإسلامي تهنئ حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ58

السبت 31 ديسمبر 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تهنئ حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ58



غزة / سما/

هنأ الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حركة (فتح) في الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقتها.

وأوضح الشيخ عزام في تصريح صحفي اليوم السبت، أن حركة (فتح) لعبت دوراً مركزيا في الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال ورفعت راية النضال في أوقات صعبة وقدمت الآلاف من قادتها وأعضائها شهداء على هذا الطريق.

وقال: الواضح والأكيد أن خيار الكفاح الذي بدأته فتح قبل ستين عاما تقريبا هو خيار الشعب الفلسطيني كله والذي لازال متمسكاً به ويقدم التضحيات لتعزيزه".

وتابع الشيخ عزام: تحية لفتح في ذكرى انطلاقتها، تحية لشهداء فتح وكل الشهداء، تحية لأسرى فتح وكل الأسرى، تحية للجرحى والمبعدين، تحية لشعبنا في الداخل والخارج، وندعو الله أن يعيننا جميعا للوقوف في جبهة واحدة حتى استعادة حقوقنا وتحرير أرضنا".

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