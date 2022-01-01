خلال 2022.. الاحتلال اعتقل 117 مواطنا من قطاع غزة

غزة/سما/

كشف حسن قنيطة مدير عام هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية وبمناسبة العام الجديد أن حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنى قطاع غزة بلغت مايقارب 117 فلسطيني جلهم تم اعتقالهم من داخل البحر اثناء مطاردة البواخر الاحتلالية وقيامهم بعملهم المعتاد بالبحث عن الرزق وصيد الاسماك بالبحر للتغلب على الحصار المفروض على القطاع وبلغ عددهم 64 مواطنا.

وأشار الى أن العدد الذي يليه هم ممن تم اعتقالهم عن طريق السلك الفاصل أو الحدود المصطنعة وعددهم 31 فلسطينيا.

كما واصل قنيطة الكشف أن 12مواطنا تم اعتقالهم داخل أراضي عام 48 أما معبر حاجز أيرز الذي يعتبر المنفذ الرئيس للقطاع، فقد تم اعتقال 10مواطنين منه، آخرهم المواطن حسام أبو يونس أواخر الاسبوع الماضي.



وأوضح قنيطة أن المتبقي رهن الاعتقال منهم 26 مواطنا مثلوا أمام قضاء دولة الاحتلال وتم الحكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة.

ولفت قنيطة أن جزء كبيرا من المواطنين المعتقلين مرضى وقاصرون وكبار بالسن، وكان هدفهم العلاج أو العمل للتغلب على صعوبة الحياة الاقتصادية التي يحياها القطاع المحاصر.

وطالب قنيطة بضرورة أن يكون العام الجديد عام تكاتف الجهود لمحاسبة دولة الإحتلال على جرائمها الأخذة بالازدياد والزامها على احترام الاتفاقيات الدولية الموقعه آمالا أن يرتفع صوت المؤسسات الحقوقية الدولية بما يتناسب مع سلوك دولة الفصل العنصرى للإحتلال الإسرائيلي التى أمنت العقاب فأساءت الأدب والتغول على حقوق مواطنينا ومعتقلينا.