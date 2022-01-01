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دحلان: "فتح" كسرت حاجز الصمت وما زالت في حالة اشتباك دائم مع المحتل

السبت 31 ديسمبر 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: "فتح" كسرت حاجز الصمت وما زالت في حالة اشتباك دائم مع المحتل



غزة/سما/

أكد محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، إن حركة فتح كسرت حاجز الصمت والعجز والاستسلام برصاصتها التي أعادت للقضية وهجها ولشعبنا كرامته ولوطننا كينونته.

وقال دحلان في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" بمناسبة الذكرى الـ58 لانطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية، "في هذا اليوم المجيد أُحيي الجموع الفتحاوية التي أنارت شعلة الانطلاقة، وأكد أن فتح ما تزال في حالة اشتباكٍ دائمٍ مع المحتل، وأنها ماضية في دربها ومحافظة على الإرث الكفاحي الذي تركه لنا القائد الرمز ياسر عرفات".

وأضاف دحلان، أجدد التأكيد في هذه الذكرى العظيمة على ضرورة الاستعداد وإعلاء الجهوزية الوطنية لمواجهة الحكومة الفاشية في دولة الاحتلال، وذلك عبر إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الشراكة والاتفاق على البرنامج النضالي الذي يتوحد خلفه كل شعبنا في مواجهةٍ لا ينبغي لها أن تتوقف حتى زوال الاحتلال.

#محمد دحلان

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