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غزة: البطنيجي يتحدث عن جهود الشرطة في تأمين مهرجان انطلاقة "فتح" الـ58

السبت 31 ديسمبر 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: البطنيجي يتحدث عن جهود الشرطة في تأمين مهرجان انطلاقة "فتح" الـ58



غزة/سما/

أكّد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة أيمن البطنيجي، أنّ الشرطة تعمل كل ما يلزم من أجل توفير الأمن، لافتًا إلى وجود انتشار لأفراد الشرطة لتأمين وصول الناس لمهرجان انطلاقة حرةك فتح الـ 58، في ساحة الكتيبة.

وقال البطنيجي في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، إنّ "هندسة المتفجرات والأدلة الجنائية كانت حاضرة ليلة أمس، في الكتيبة لفحص المكان وتأمينه، ولتقديم الحماية للاحتفال بانطلاقة فتح".


وأضاف: إنّ "غزة تعطي الحرية لكافة الألوان السياسية الفلسطينية المختلفة سواء حرية المقاومة أو حرية الاحتفالات".


وأشار البطنيجي، إلى أنّ الشرطة تقوم بدورها في توفير الأمن، وهذا أقل واجب تقدمه الشرطة في تأمين الاحتفالات لكافة الفصائل الفلسطينية.

#غزة #انطلاقة فتح

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