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الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين

السبت 31 ديسمبر 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين



وكالات / سما /

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهرة وطبيعة هذا الكيان.

ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر خلالها أنه لا يمكن إزالة فلسطين وأن "الاضمحلال يكمن في طبيعة الكيان الصهيوني".

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعي عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وأن ما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل.

ويذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة تضم أحزابا من أقصى اليمين وسط مخاوف في الداخل والخارج من نهجها بما في ذلك في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وملف الاستيطان.

#الخارجية الإيرانية #فلسطين #اسرائيل

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