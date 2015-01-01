القبض على اخطر تجار المخدرات بضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة فجر اليوم على مشتبه فيه بالاتجار بالمخدرات وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مواد يشتبه أنها مخدرة في ضواحي القدس .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على معلومات توفرت للشرطة عن تحركات لأحد تجار المخدرات الخطيرين وهو من أصحاب السوابق بقضايا الاتجار بالمخدرات في عدة مناطق وبعد نصب عدد من الكمائن استمرت عدة ساعات تمكنت الشرطة من القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من المخدرات، وبسماع اقواله افاد بوجود مواد مخزنه داخل منزله وبحوزته كمية من المواد التي يشتبه أنها مخدرة ومبلغ مالي .

وأضاف ارزيقات أنه على الفور تحركت قوة من المكافحة بإسناد قوة من الشرطة الخاصة لمنزله وبتفتيشه تم ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة من نوع الماريجوانا بلغ وزنها كيلو ونصف و500حبة اكستازي و60 غم حشيش ومادة القنب الهندي و 50 حبة كرستال و حبوب باركوست ومبلغ مالي .