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خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول غيرها مع بداية عام 2023

السبت 31 ديسمبر 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول غيرها مع بداية عام 2023



وكالات / سما /

تغادر كل من النرويج والهند وايرلندا وكينيا والمكسيك مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، بعد عضوية غير دائمة استمرت عامين، فيما ستبدأ 5 أخرى عضويتها اعتبارا من منتصف الليلة، وبداية العام الجديد.

والدول التي ستدخل المجلس، هي: اليابان ومالطا والموزمبيق وسويسرا والإكوادور لفترة تبدأ في الأول من كانون الثاني 2023، وتنتهي في آخر يوم من عام 2024.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ولضمان التمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد للمجموعات الإقليمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهي: دول أوروبا الشرقية ودول آسيا والمحيط الهادئ ودول أفريقيا ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى دول أوروبا الغربية ودول أخرى مثل تركيا وكندا والولايات المتحدة واستراليا التي هي ليست ضمن دول أوروبا الغربية.

يذكر أن الأردن كان عضوا في مجلس الأمن الدولي عامي 2014-2015 تبعته مصر عامي 2016-2017 ثم الكويت 2018-2019 فتونس 2020-2021 وحاليا الإمارات العربية 2022-و2023.

#مجلس الأمن #دول

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