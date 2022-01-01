  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يكشف إحصائية اعتقالات 2022

السبت 31 ديسمبر 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسري أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يومياً، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية العام.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، واستبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.

وبين الأشقر أن الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة.

واعتقل الاحتلال خلال العام سبعة آلاف فلسطينياً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين.

ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب ناصر عبد الجواد من سلفيت، ولا يزال معتقلاً، والنائب المقدسي المبعد للضفة والمحرر أحمد عطون وقد أمضي 8 شهور في الاعتقال الإداري.

بينما النواب خليل ربعي ومحمد الطل وباسم الزعارير ونايف الرجوب وجميعهم من مدينة الخليل تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم والتحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم، بعد توجيه تهديدات لهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال العام العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية بينهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور.

وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطناً، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة.

#الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

أول قرار أمني لنتنياهو وغالانت وبن غفير

غانتس يوجه تحذيرًا لغالانت..

تنسيق مصري -أردني بملف الأسرى.. نتنياهو يرغب في تقديم نفسه بانتصار شعبي

لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب نتنياهو قبل مغادرته

صحيفة إسرائيلية للعاهل الأردني: "مزماركم الملكي" لم يعد يهمنا والوضع الراهن في الحرم ليس مقدساً

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2015

"إلحق اتجوز يا مصري".. تفاصيل شروط الزواج والطلاق الجديدة في مصر بقرار من السيسي

الأخبار الرئيسية

6FA11177-EC41-4976-9E2B-E2028027DF66

شاهد.. توافد مئات الآلاف من الجماهير في غزة لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة

فتح

"فتح": الأيام المقبلة صعبة لكننا سنواجه حكومة نتنياهو كما واجهنا "صفقة القرن"

حرب عالمية ثالثة

5 سيناريوهات قد تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة في 2023

الأمم المتحدة

أول تعليق اسرائيلي على التصويت: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"

القناة "12" العبرية تكشف عن صدور تحذيرات جديدة بشأن تهديدات أمنية لجيش الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم