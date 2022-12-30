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شاهد.. توافد مئات الآلاف من الجماهير في غزة لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة

السبت 31 ديسمبر 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. توافد مئات الآلاف من الجماهير في غزة لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة



غزة / سما /

توافد مئات الآلاف من جماهير شعبنا من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بمهرجان مركزي في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن مئات الآلاف من المواطنين شيبا وشبابا، وأطفالا، ونساء، وعائلات بأكملها بدأوا منذ ساعات الصباح الباكر بالتوجه نحو ساحة الكتيبة عبر مركبات خاصة، وعمومية، وحافلات، للمشاركة في المهرجان المركزي، بجانب تواجد كبير للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، لتغطية الفعاليات.

وتزينت أرض الكتيبة ومحيطها بأعلام فلسطين ورايات حركة "فتح"، وصور الشهداء القادة، وأبناء شعبنا، إضافة إلى صور الأسرى في سجون الاحتلال، حيث أقيمت منصة ضخمة لإحياء الذكرى، ورفعت عليها يافطات ولافتات وصور الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار"، إلى جانب الرئيس محمود عباس.

وأطلقت مركبات قادمة إلى المهرجان العنان لأبواقها، وسط تلويح المواطنين بأعلام فلسطين، ورايات حركة "فتح".

 

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