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كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 31 ديسمبر 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفان جديدان.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (1 يناير).

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد:

(كشفان جديدان) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (1 يناير):

المتأخرون من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف الجديد رقم (2023/1) اضغط هنا

الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1) اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا

الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
السبت 31 ديسمبر 2022

#معبر رفح

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