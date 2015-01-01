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لأول مرة.. إسرائيل تعترف بوجود اتجار بالبشر لديها

السبت 31 ديسمبر 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. إسرائيل تعترف بوجود اتجار بالبشر لديها



القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير هو الأول من نوعه صدر عن وزارة القضاء الإسرائيلية الخميس الماضي، أنه في السنوات الخمس الماضية، تم الاعتراف بالمئات من ضحايا الاتجار بالبشر في إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حوالي 85% من الضحايا تم استغلالهم في الجنس والدعارة العبودية.

وبينت في تقرير أنه خلال السنوات الخمس الماضية التي شملها التقرير تم التعرف على 325 ضحية للاتجار بالبشر، 71% منهم نساء و28% رجال و1% قاصرون.

وأظهر أن 40% منهم ضحايا للدعارة والاستغلال الجنسي، و44% كانوا محتجزين في ظروف العبودية و16% تم الاعتراف بهم نتيجة لظروف أخرى.

#إسرائيل #الاتجار بالبشر #ضحايا #العبودية #الدعارة #الجنس

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