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أول تعقيب من حركة حماس على قرار الأمم المتحدة

السبت 31 ديسمبر 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من حركة حماس على قرار الأمم المتحدة



غزة / سما /

 

عقبت حركة حماس حازم قاسم، اليوم السبت، حول إقرار الأمم المتحدة بالأغلبية فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن هذا القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي لم تتحول ولا مرة واحدة إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.

وأضاف: "ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر لها الغطاء الكامل فستبقى كل القرارات ومخرجات اللجان حبر على ورق".

وتابع: "واضح أنه السعي لهذه القرارات من الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابع من عجزها المتزايد في المواجهة الحقيقة مع الاحتلال وضعف منظومة عملها".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

#حركة حماس #الأمم المتحدة #حازم قاسم

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