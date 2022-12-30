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نتنياهو وبن غفير وغالانت يؤجلون خطوة نقل الحماية الأمنية لمستوطنات القدس

السبت 31 ديسمبر 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وبن غفير وغالانت يؤجلون خطوة نقل الحماية الأمنية لمستوطنات القدس



القدس المحتلة / سما /

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" إيتامار بن غفير، ووزير الجيش يؤاف غالانت، على تأجيل تنفيذ خطوة نقل السلطات الأمنية لمستوطنات غلاف القدس المحتلة من الجيش إلى الشرطة.

وكان من المفترض أن ينفذ القرار يوم الأحد المقبل، إلا أن نتنياهو وبن غفير وجالانت اتخذوا أول قرار أمني لهم بتأجيل هذه الخطوة لمدة 30 يومًا على الأقل، بهدف فحص جاهزية الشرطة لمثل هذه الخطوة لتولي الأمن عن تلك المستوطنات.

وينص الاتفاق الائتلافي بين الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير على أن يتم النظر في نقل مسؤولية صيانة وتوسيع الحواجز المحيطة بالقدس إلى وزارة الجيش، كما يجب النظر في المسؤولية الأمنية الخاصة بالمستوطنات المحيطة بالمدينة وإعادة إلى مسؤولية وزارة الجيش.

#نتنياهو #ايتمار بن غفير #غالانت #القدس #مستوطنات

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