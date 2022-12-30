أول تعليق من كريستيانو رونالدو على انضمامه للنصر السعودي

وكالات / سما /

أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأول تصريحاته عقب توقيعه رسميًا عقود انتقاله إلى نادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

وقال رونالدو في تصريحاتٍ صحفية، مساء أمس الجمعة: "إنني متشوقٌ لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر مُلهمة جدًا".

وأضاف الدولي البرتغالي: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

يذكر أن رونالدو انضم للنصر مجانًا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب مقابلته التليفزيونية مع المذيع بيرس مورجان، والتي أثارت غضب إدارة يونايتد.



