  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو على انضمامه للنصر السعودي

السبت 31 ديسمبر 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من كريستيانو رونالدو على انضمامه للنصر السعودي



وكالات / سما /

أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأول تصريحاته عقب توقيعه رسميًا عقود انتقاله إلى نادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

وقال رونالدو في تصريحاتٍ صحفية، مساء أمس الجمعة: "إنني متشوقٌ لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر مُلهمة جدًا".

وأضاف الدولي البرتغالي: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

يذكر أن رونالدو انضم للنصر مجانًا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب مقابلته التليفزيونية مع المذيع بيرس مورجان، والتي أثارت غضب إدارة يونايتد.

3911218884.jpg
 

#كريستيانو رونالدو #النصر السعودي #رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

أول قرار أمني لنتنياهو وغالانت وبن غفير

غانتس يوجه تحذيرًا لغالانت..

تنسيق مصري -أردني بملف الأسرى.. نتنياهو يرغب في تقديم نفسه بانتصار شعبي

لابيد يكشف عن فحوى ورقة تركها على مكتب نتنياهو قبل مغادرته

صحيفة إسرائيلية للعاهل الأردني: "مزماركم الملكي" لم يعد يهمنا والوضع الراهن في الحرم ليس مقدساً

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 2015

"إلحق اتجوز يا مصري".. تفاصيل شروط الزواج والطلاق الجديدة في مصر بقرار من السيسي

الأخبار الرئيسية

الأمم المتحدة

أول تعليق اسرائيلي على التصويت: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"

القناة "12" العبرية تكشف عن صدور تحذيرات جديدة بشأن تهديدات أمنية لجيش الاحتلال

الأمم المتحدة تُقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال

صحيفة إسرائيلية للعاهل الأردني: "مزماركم الملكي" لم يعد يهمنا والوضع الراهن في الحرم ليس مقدساً

photo_2022-12-30_12-58-25

غانتس يوجه تحذيرًا لغالانت..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم