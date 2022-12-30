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أول تعليق اسرائيلي على التصويت: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"

السبت 31 ديسمبر 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق اسرائيلي على التصويت: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"



القدس المحتلة / سما /

وصف مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، مشروع القرار الأممي حول ماهية الاحتلال ، بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة".

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه"، وفق تعبيره.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (فيتو).

يشار إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مارست ضغوطات سياسية لثني الفلسطينيين عن المضي قدماً في مشروع هذا القرار.

وصوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

من جهته، قال الدبلوماسي البريطاني، توماس فيبس: "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".

#الأمم المتحدة #الاحتلال #اسرائيل #فلسطين

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