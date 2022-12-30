الاقتصاد: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال عام 2022

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 42 شركة غير ربحية حصلت خلال العام الجاري على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، ان التمويلات تركزت في قطاعات التنمية الاجتماعية، والمرأة، والثقافة الاعلام، والأسرى، والريادة والتمكين، والصحة، وقطاع الزراعة.

واستعرضت بعض المشاريع التي شملتها التمويلات، منها: تقديم الارشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتحسين فرص حصول الأطفال في قطاع غزة على التعليم والصحة النفسية والاجتماعية في سياق جائحة كورونا، اضافة الى مشروع العيادة المتنقلة في منطقة أريحا والأغوار/تنفيذ جمعية الإصلاح أريحا، ومشروع في بناء مستشفى النزاهة.

واستهدفت تمويلات بعض الشركات تمكين الشباب والنساء الفلسطينيات، من خلال مشروع مستدام للتنمية وتعزيز حقوق الانسان، وتدريب شركات صغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز مفاهيم التنمية والبحث العلمي، ومعدات السلامة والحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين الأطفال في المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وخصصت تمويلات بهدف تعزيز الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية، وتعزيز دور الصحافة وحرية التعبير، والارشاد في الزراعة العضوية والبيئية في فلسطين، اضافة الى استكمال لأنشطة مشروع تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء المعنفات في قطاع غزة، والمشاركة والمواطنة وادماج المرأة والشباب في الحياة المدنية العامة.

وتمثل الشركات غير الربحية البالغ عددها نحو 300 شركة ما نسبته 8% من قطاع المنظمات غير الربحية، ووفقا للغاية الرئيسية للشركات غير الربحية تركزت بشكل أكبر في مجالات التنمية الاجتماعية، والدراسات والأبحاث، والتطوير والتعليم.