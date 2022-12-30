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"فتح": التصويت لصالح القرار الأممي حول ماهية الاحتلال انجاز كبير للحق الفلسطيني

السبت 31 ديسمبر 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": التصويت لصالح القرار الأممي حول ماهية الاحتلال انجاز كبير للحق الفلسطيني



رام الله / سما /

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح القرار حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.

وأكدت حركة "فتح" في بيان، صدر اليوم السبت، أن التصويت لصالح هذا القرار التاريخي يعكس انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض ذلك وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس.

وشددت على أن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث أنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال.

وشددت على أن هذا القرار جاء في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام "الأبارتهايد".

#فتح #الاحتلال #الامم المتحدة

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