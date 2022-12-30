إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (25-30 ديسمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10257 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 10768 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10194 مواطناً و25 أجانب، و38 من فلسطينيي الداخل.ايرز

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10650 مواطنا، و33 أجنبيًا، و76 من فلسطينيي الداخل، و9 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.