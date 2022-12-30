رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات إحداها خطيرة لمسعف خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة لنابلس، وقمع مسيرات في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تناولت الصحف، مناقشة الأمم المتحدة الطلب الفلسطيني حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في الضفة إحداها خطيرة لمسعف وتشييع جثمان الشهيد عمار مفلح في أوصرين

- الشيخ: الرئيس يوقد شعلة الانطلاقة اليوم

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة لمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد

- الأمم المتحدة تناقش طلبا فلسطينيا حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

- الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة بالقدس الشرقية بما في ذلك المسيحية

- وسائل إعلام اسرائيلية منتقدة حكومة نتنياهو: تدمر سيادة القانون والمؤسسات والنظام بأكمله

- بلينكن: سنواصل معارضة السياسات التي تعرض حل الدولتين للخطر

- الأسير مشير الشحاتيت يواجه وضعا صحيا صعبا

- لجنة في مجلس النواب الأميركي تكشف الإقرارات الضريبية لترامب

- قطر تدين بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية لتطوير الاستيطان

"الأيام":

- مواجهات وإصابات خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة لنابلس وقمع مسيرات الجمعة

- الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

- سوليفان يزور إسرائيل قريباً لبحث سياسة حكومة نتنياهو

- قلق أوروبي عميق بعد استيلاء مستوطنين على أرض مملوكة للكنيسة في سلوان

- الإعلام الإسرائيلي: حكومة نتنياهو تعطي الأولوية لتعديل النظام القضائي

- الشروع بربط مستوطنات "غيلو" و"التلة الفرنسية" و"راموت" بخط قطار خفيف

- نتنياهو وبن غفير وغالانت يؤجلون نقل الحماية الأمنية لمستوطنات القدس

"القدس":

- واشنطن تقرر إرسال سوليفان لإسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو حول سياسة حكومته

- إصابات خلال اقتحام نابلس وقمع مسيرات ضد الاستيطان

- الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية الوضع الراهن بالقدس

- الرئيس يوقد شعلة الانطلاقة اليوم

- تحرك بالكونغرس الأميركي للحد من استخدام الحكومة برامج التجسس الأجنبية

- أوكرانيا تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة روسية