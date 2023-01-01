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طقس فلسطين : أجواء غائمة الى صافية وباردة جدأ ليلا

السبت 31 ديسمبر 2022 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة الى صافية وباردة جدأ ليلا



القدس المحتلة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-12-31، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2023-01-01

يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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