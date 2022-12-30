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الأمم المتحدة تُقر بالأغلبية بطلب فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال

السبت 31 ديسمبر 2022 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تُقر بالأغلبية بطلب فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال



نيويورك/سما/

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، وهذا الطلب الذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية ووعدها بتوسيع السياسات الاستيطانية.

وقال إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي

#الامم المتحدة #فلسيطن

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